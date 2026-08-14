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Bodrum'da yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmen yakalandı

Bodrum'da yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edilerek karaya çıkarıldı. Göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından deniz yüzeyinde bir kişi olduğu tespit edildi.

Yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen düzensiz göçmen ekiplerce karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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