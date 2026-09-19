Haberler

Bodrum açıklarında teknede rahatsızlanan kişi karaya çıkarılıp hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+27 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tekneden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında seyreden gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip gönderildi.

Sahil güvenlik ekiplerince tekneden alınan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Rahatsızlanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
OHAL ilan edilmişti! Tarihi derbide inanılmaz son

OHAL ilan edilmişti! Tarihi derbide inanılmaz son

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi

Ankara'da kulaktan kulağa yayılan bomba transfer iddiası

Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait görüntüler! Bardak detayı bomba

Öldüğü güne ait yeni görüntüler! Bardak detayı bomba
Ücretli öğretmen, 'İşe alındım' diye gittiği okuldan aldığı cevapla şoke oldu

Ücretli öğretmen "İşe alındım" diye gitti, aldığı cevapla şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz

"Allah'ın izni ile bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz"
Kıbrıs gazisi Süryani papaz Habib Önder, kolundaki 2 şarapnel parçasıyla Mor Gabriel'de ayin yönetti

Ayini yöneten papaz meğer Kıbrıs gazisiymiş! Kolunda 2 şarapnel
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

KKTC'de batan gemiden haber var

2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi

2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi