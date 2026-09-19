Bodrum açıklarında teknede rahatsızlanan kişi karaya çıkarılıp hastaneye kaldırıldı

Bodrum açıklarında teknede rahatsızlanan kişi karaya çıkarılıp hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tekneden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında seyreden gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip gönderildi.
Sahil güvenlik ekiplerince tekneden alınan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Rahatsızlanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA