Bodrum'da balıkçı teknesinde rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balıkçı teknesinde rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında balıkçı teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibince tahliye edilen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

