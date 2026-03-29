Haberler

Okan Buruk sezon sonunda imzayı atıyor

Okan Buruk sezon sonunda imzayı atıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray ile aldığı başarılı sonuçların ardından Avrupa'daki popülerliğini artıran Okan Buruk'un talipleri de artmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, birçok takımın ilgisini çeken Okan Buruk'a sezon sonunda yeni sözleşme imzalatmaya hazırlanıyor. Deneyimli hoca da bu sezon gelecek şampiyonlukla birlikte önümüzdeki sezon üst üste beşinci şampiyonluğu kazanmak adına sözleşme uzatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'ı son 3 sezondur şampiyon yapan Okan Buruk, bu sezonda da şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri konumunda.

AVRUPA'DAN BÜYÜK İLGİ

Ligde ve Avrupa'da alınan başarılı sonuçların ardından Avrupa'daki popülerliğini artıran Okan Buruk'a başta İtalya olmak üzere Almanya ve Fransa'dan bazı takımlar ilgi göstermeye başladı.

Okan Buruk sezon sonunda imzayı atıyor

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'a artan ilgi sonrası harekete geçti. Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yaparak sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yıllık kazancında artışa gidilerek uzatmasını isteyecek.

Okan Buruk sezon sonunda imzayı atıyor

GALATASARAY'DA KALMAYI HEDEFLİYOR

Okan Buruk'un her ne kadar Avrupa'da takım çalıştırma hayali olsa da ilk önceliği Galatasaray'da kalmak olacak. Başarılı hoca, bu sezonda da şampiyonluğa ulaşıp, gelecek sezon da şampiyon olarak 5 sene üst üste şampiyon olan tek teknik direktör olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda deneyimli hocanın yeni sözleşmeye ikna olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tek bir pişmanlık belirtisi göstermedi! Annesini döve döve öldüren avukatın cezası belli oldu

Zerre pişmanlığı yok! İşte annesini döverek öldüren avukatın cezası
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı

Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılmıştı! Meslekten çıkarıldı
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Depremleri bilen Üşümezsoy'dan bir ilimize kritik uyarı
Belki de şampiyonluk bu maçla gitti! İç sahada tam 6 yıl sonra kaybettiler

İç sahada tam 6 yıl sonra kaybettiler
Tek bir pişmanlık belirtisi göstermedi! Annesini döve döve öldüren avukatın cezası belli oldu

Zerre pişmanlığı yok! İşte annesini döverek öldüren avukatın cezası
Son 72 saat! Maliye yakın takibe başladı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı geldi

Son 72 saat! Maliye yakın takibe başladı, Bakan Şimşek'ten uyarı geldi
Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü

Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini öldürdü