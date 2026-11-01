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Bodrum açıklarında 8'i çocuk 35 düzensiz göçmen ve 4 kaçakçı şüphelisi yakalandı

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Bodrum açıklarında 8'i çocuk 35 düzensiz göçmen ve 4 kaçakçı şüphelisi yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında fiber teknede 8'i çocuk 35 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Karada 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı operasyonda düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, fiber teknede bulunan 8'i çocuk 35 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, karada 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi daha gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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