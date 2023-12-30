Üye Girişi
Haberler

Bodrum Açıklarında 57 Kaçak Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 57 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 57 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Aralık saat 02.50 ve 08.40'ta Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 57 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı İl Göç İdaresi Müdürlüğü Bodrum Sahil Güvenlik Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title