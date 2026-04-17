Haberler

Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su alan lastik bottaki 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde, fiber karinalı lastik bot ve deniz yüzeyinden aralarında çocukların da bulunduğu 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 kişi de gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.?

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

