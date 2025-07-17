Bodrum'a 'Norwegian Viva' Kruvaziyeri 3 Bin 581 Turist Getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Norwegian Viva" isimli kruvaziyer 3 bin 581 turist getirdi.

Santorini Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı 293 metrelik gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li 3 bin 581 yolcu ve 1452 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahilini gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Turistlerden bazıları tarihi yerleri ziyaret etti.

İlçeye ilk kez geldiği kaydedilen kruvaziyer, günübirlik ziyaretin ardından akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek.