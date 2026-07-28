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Bodrum'a iki kruvaziyer 2 bin 988 turist getirdi

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Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyer 2 bin 988 yolcu getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyer 2 bin 988 yolcu getirdi.

Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki "Aroya" ve Fransa bayraklı 182 metrelik "Club Med 2" yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.

Marmaris'ten gelen Aroya'da çoğu Suudi Arabistanlı 2 bin 693 yolcu ile 1151 personel bulunduğu belirtildi.

Sisam Limanı'ndan gelen dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden biri olan 5 direkli "Club Med 2"de çoğu Fransız 295 yolcu ile 209 personel bulunuyor.

Gemilerden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından çarşıyı ve tarihi ve turistik yerleri gezmek üzere şehir turuna çıktı.

Akşam saatlerinde hareket edecek gemilerden "Aroya"nın bir sonraki durağı Kaş Limanı, "Club Med 2"nin ise İstanköy olacak.

Kaynak: AA
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