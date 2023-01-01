MUĞLA-BODRUM 2023'E TEOMAN'LA GİRDİ Güncel Haberler MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yılbaşı konseri Teoman sahne aldı. MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yılbaşı konseri Teoman sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahne alan Teoman hayranlarına sevdiği şarkıları söyledi. Saatler, 00.00'ı gösterdiğinde binlerce yerli ve yabancı turist 2023'e merhaba dedi. Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen ve 5 gün süren yılbaşı partisi düzenlendi. Yılbaşı gecesi binlerce kişi Belediye Meydanını doldurdu. Kutlama öncesinde vatandaşlar geniş güvenlik önlemleri altında alana alındı. DJ Ersin Show'un sahne aldığı kutlamada binlerce yerli ve yabancı turist coşku dolu anlar yaşadı. Yılbaşı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Teoman sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sevilen şarkılarını seslendiren Teoman'a hayranları eşlik etti. Alanı dolduran binler unutulmaz dakikalar yaşadı. Konserde 2023'e saniyeler kala geri sayım yapıldı. Yerli ve yabancı turistler 10'dan geriye sayarak 2023'ye coşkuyla girmenin keyfini doyasıya yaşadı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yılbaşı turist Bodrum Teoman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› MUĞLA-BODRUM 2023'E TEOMAN'LA GİRDİ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.