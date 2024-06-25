Böcek Isırığı Sonucu Yaralanan Kişi Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde bir böceğin ısırması sonucu yaralanan göçer Tekin Doğan, ambulans helikopterle Erzurum'daki hastaneye sevk edildi.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yaylada böcek tarafından başı ısırılan kişi ambulans helikopterle Erzurum'daki hastaneye ulaştırıldı.
Hayvanlarını otlatmak için ilçedeki Kaşıklı Dağı Yaylası'nda bulunan göçer Tekin Doğan'ın (47) başını, uyuduğu sırada bir böcek ısırdı.
Durumu fark eden Doğan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleyi yapan ekipler, Doğan'ın sağlık durumun kötü olması nedeniyle Erzurum'dan ambulans helikopter talep etti.
Yaylaya inen ambulans helikoptere alınan Doğan, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.