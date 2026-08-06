Çanakkale'de böcek ilacı zehirlenmesi: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ÇANAKKALE'de yan dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen Yusuf Talha Çanlı (9) hayatını kaybetti, annesi Sevda Çanlı'nın yoğun bakımdaki tedavi görüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi Derya Apartmanı'ndaki bir dairede meydana geldi. Akşam eve gelen baba Uğur Çanlı (41), eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha Çanlı'yı baygın halde buldu. Bunun üzerine baba Çanlı, eşi ve çocuğunu otomobiliyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anne ve çocuğuna burada yapılan müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Burada yapılan kontrollerde, anne ve çocuğunun zehirlendiği tespit edildi. Durumu ağırlaşan Yusuf, ambulans helikopterle İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf, hayatını kaybetti. Anne ve oğlunun yan dairede yapılan böcek ilacından zehirlendiği iddia edilirken, olayla ilgili ev sahibi Z.B. ile ilaçlama yapan firma yetkilisi Ö.E. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı