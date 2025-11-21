Haberler

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada otel sahibi ve çalışanı yeniden gözaltında

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada otel sahibi ve çalışanı yeniden gözaltında
Güncelleme:
Fatih'te zehirlenen Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, haklarında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği'nce itiraz edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

  • Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesinin 4 ferdi zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetti.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 11 şüpheliden 8'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
  • Otel sahibi Hakan O. ve otel çalışanı R.B. hakkında tutuklama için yakalama kararı çıkarıldı ve gözaltına alındı.

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Haklarında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği'nce itiraz edildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Şüpheliler otel sahibi Hakan O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler bugün gözaltına alındı.

"DÖNDÜĞÜMDE KAPI ÖNÜNDE AMBULANS GÖRDÜM"

Öte yandan; otel çalışanı M.M.U.D.C'nin ifadesinde, "22.45 sıralarında otele geldim. Otelde kusmuk kokusu vardı. Saat 01.00 sıralarında koku nedeniyle hava almak için otel dışına çıktım. Biraz hava aldıktan sonra geri döndüm. Saat 01.30 sıralarında yemek yemek için otelin kapısını kilitleyerek, otel yakınında bulunan kebapçıya gittim. Kapıyı kilitleme amacım, otele hırsızın girmesini engellemektir. Zaten otelin giriş kapısında iletişim numarası ve anahtarların masanın üzerinde olduğu yazılıdır. Otelde koku olduğundan dolayı aldığım yemeği yan tarafta bulunan bahçede yedim. 15-20 dakika sonra döndüğümde kapı önünde bir ambulans gördüm. Böcek ailesinin ambulansa bindiğini fark ettim. Benim olayla herhangi bir alakam yoktur. Kusurum olmadığını düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Otel çalışanının ifadesindeki itirafı sonrası Böcek ailesinin fenalaştıkları gece otelde kilitli kaldıkları anlar ortaya çıktı. Görüntülerde baba Servet Böcek'in otelin resepsiyonunda kilitli kapıyı açmaya çalıştığı, kapıda ambulansın beklediği görüldü.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıFerhat Soylu:

Peki zehirlenmiş şekilde hastahaneye gittikleri halde hiçbir tetkik yapılmadan uyduruk bir serumla evine geri gönderen doktorlar tutuklanacak mı. Böcek ailesinin yakınları, bu işin peşini bırakmayın. O doktorlar ve o hastaneye çok büyük miktarda tazminat davası açın. İnsan hayatı bu kadar basit olmamalı.

Haber YorumlarıHigh Grounder:

İyi dinle kardeşim adım adım anlatacağım. 1- Oy için acilde 3 dkda bir hasta bakılsın diye başhekimlere, il saglık müdürlerine emir verilir 2- Doktorlar bu hızda bakılmasının hem muayene süresi olarak yetersiz kalacağını ve doktorun da tükeneceğini söyler. 3- Hastane yönetimi ya yaparsınız ya yaparsınız der. 4- Doktorlar tepki gösterir ve kurala uymaz. 5- Yönetim, disiplin cezaları ile maaş kesintileri yapar. 6- Doktorlar uyum sağlar 7- Artık 1000 hastanın 1'i kaçıyorsa 1000 hastanın 5'i olur.

Haber YorumlarıYasemin Berk:

Uzun süredir kripto para piyasasıyla ilgileniyorum ve Nelson FY rehberliğindeki piyasa analizleri karar verme sürecimi gerçekten geliştirdi. Son zamanlarda takip ettiğim içgörüler, çok daha fazla özgüvenle ve 323.000 dolarlık ekstralarla işlem yapmama yardımcı oldu. Kripto stratejilerini araştırıyorsanız, deneyimli bir analiz için Telegram "Nildatrading" üzerinden kendisiyle iletişime geçin.

Haber YorumlarıMehmet Celik:

oradan kazandigin para bogazinda kalsin

Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

sen bir Orospu çoçuğusun, acı bir haberden nemalanıyorsun pislik,

Haber YorumlarıAlp AY:

ALLAH RAHMET EYLESİN PİSİ PİSİNE FAKAT BÖCEK İLACI BÖCEK AİLESİNİ ETKİKEMESİ İRONİk

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
