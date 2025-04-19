BMW, Yapay Zeka için ByteDance ile İşbirliğini Derinleştiriyor

SHENYANG, 19 Nisan (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi BMW, pazarlama ve müşteri hizmetlerinde yapay zeka uygulamalarını geliştirmek amacıyla TikTok'un sahibi Çinli teknoloji devi ByteDance ile işbirliğini derinleştireceğini duyurdu.

ByteDance'in bulut hizmet platformu Volcano Engine ile otomotiv pazarlama ekosisteminde yapay zeka uygulamalarını geliştirmeye odaklanan işbirliğinin başlıca hedefleri arasında akıllı araba satın alma deneyimini iyileştirmek ve kullanıcılar için hizmet verimliliğini artırmak yer alıyor.

İşbirliği planına göre, BMW'nin Çin'deki dijital inovasyon merkezi ve iştiraki olan Lingyue Digital Information Technology Limited Şirketi, ByteDance'in gelişmiş büyük dil modeli teknolojisini kullanarak BMW'ye özel akıllı pazarlama araçları geliştirecek.

BMW Grubu Çin Bölgesi Başkanı ve CEO'su Sean Green, "Yapay zeka teknolojisini Ar-Ge, üretim, tedarik zinciri, ürünler, hizmetler ve operasyonlar gibi tüm iş alanlarına entegre etme sürecimizi hızlandırıyoruz. ByteDance ile derinleştirdiğimiz bu işbirliği, yapay zeka stratejimizin önemli bir uygulamasını temsil ediyor" dedi.

Alman şirket, ülkedeki yaklaşık 460 yerel tedarikçi ortağıyla Çin'deki varlığını aktif bir şekilde genişletmeye devam ediyor.

BMW, özellikle büyük dil modelleri, üretken yapay zeka ve akıllı ses etkileşimi gibi son teknolojilerde Çinli ortaklarla işbirliğini hızlandırıyor.

Green, "Çin, küresel bir inovasyon merkezi haline geldi. BMW olarak, önde gelen yerel teknoloji ortaklarıyla işbirliği yaparak Ar-Ge ve ortak üretim alanında işbirliği yürütüyor, sistem entegrasyonu uzmanlığımızı bu işbirliklerini geliştirmek için kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

BMW, mart ayında diğer Çinli teknoloji devleriyle işbirliğini artırarak, Neue Klasse modellerine büyük dil modeli yapay zekayı entegre etmek için Alibaba ile, Çin pazarına uyarlanmış araç içi dijital ekosistemi geliştirmek için ise Huawei ile çalışacağını açıklamıştı.

BMW'nin Beijing, Shanghai, Shenyang ve Nanjing'de faaliyet gösteren Ar-Ge merkezleri, Almanya dışındaki en büyük Ar-Ge ağını oluşturuyor.