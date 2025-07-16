BMW ve Momenta'dan Çin Pazarı İçin Akıllı Sürüş Destek Çözümü Ortaklığı

SHENYANG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Almanya merkezli otomobil devi BMW, Çinli teknoloji şirketi Momenta ile Çin pazarına özel yeni nesil akıllı sürüş destek çözümlerini geliştirmek üzere bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Şirketten salı günü yapılan açıklamaya göre BMW'nin Neue Klasse platformu üzerine inşa edilecek sistem, otoyollar, şehir içi yollar ve otonom park etme gibi tüm sürüş senaryolarını kapsayan bir navigasyon özelliğine sahip olacak ve Çin şehirlerinde uçtan uca bir seyahat deneyimi sunacak.

Çinli kullanıcıların ihtiyaçları ve sürüş senaryoları dikkate alınarak tasarlanan sistem, yerel olarak üretilen Neue Klasse modelleri de dahil olmak üzere farklı pazar segmentlerindeki birçok modele entegre edilecek. BMW, geliştirme sürecinin tümüyle Çin'in veri güvenliği ve gizlilik düzenlemelerine uygun şekilde yürütüleceğini belirtti.

Momenta CEO'su Cao Xudong, ortaklığın BMW'nin sürüş mükemmelliğini yapay zeka alanındaki yeniliklerle birleştirerek daha güvenli ve akıllı bir mobilite deneyimi sunmayı hedeflediğini ifade etti.

Anlaşma, BMW'nin Huawei ve Alibaba gibi Çinli teknoloji şirketleriyle olan işbirliğini genişleterek, dijital ekosistemler, yapay zeka etkileşimi ve akıllı sürüş destek sistemleri gibi alanlara yayılmasını da kapsıyor. Şirket, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de sürdürdüğü akıllı dönüşüm sürecini bu işbirliğiyle daha da hızlandırmayı hedefliyor.