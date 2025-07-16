BMW ve Momenta'dan Çin Pazarı İçin Akıllı Sürüş Destek Çözümü Ortaklığı

BMW ve Momenta'dan Çin Pazarı İçin Akıllı Sürüş Destek Çözümü Ortaklığı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya merkezli BMW, Çinli teknoloji şirketi Momenta ile işbirliği yaparak, Çin pazarına özel yeni nesil akıllı sürüş destek sistemleri geliştireceğini duyurdu. Geliştirilecek sistem, farklı sürüş senaryolarını kapsayan bir navigasyon özelliği sunacak ve veri güvenliği düzenlemelerine uygun olarak tasarlanacak.

SHENYANG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Almanya merkezli otomobil devi BMW, Çinli teknoloji şirketi Momenta ile Çin pazarına özel yeni nesil akıllı sürüş destek çözümlerini geliştirmek üzere bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Şirketten salı günü yapılan açıklamaya göre BMW'nin Neue Klasse platformu üzerine inşa edilecek sistem, otoyollar, şehir içi yollar ve otonom park etme gibi tüm sürüş senaryolarını kapsayan bir navigasyon özelliğine sahip olacak ve Çin şehirlerinde uçtan uca bir seyahat deneyimi sunacak.

Çinli kullanıcıların ihtiyaçları ve sürüş senaryoları dikkate alınarak tasarlanan sistem, yerel olarak üretilen Neue Klasse modelleri de dahil olmak üzere farklı pazar segmentlerindeki birçok modele entegre edilecek. BMW, geliştirme sürecinin tümüyle Çin'in veri güvenliği ve gizlilik düzenlemelerine uygun şekilde yürütüleceğini belirtti.

Momenta CEO'su Cao Xudong, ortaklığın BMW'nin sürüş mükemmelliğini yapay zeka alanındaki yeniliklerle birleştirerek daha güvenli ve akıllı bir mobilite deneyimi sunmayı hedeflediğini ifade etti.

Anlaşma, BMW'nin Huawei ve Alibaba gibi Çinli teknoloji şirketleriyle olan işbirliğini genişleterek, dijital ekosistemler, yapay zeka etkileşimi ve akıllı sürüş destek sistemleri gibi alanlara yayılmasını da kapsıyor. Şirket, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de sürdürdüğü akıllı dönüşüm sürecini bu işbirliğiyle daha da hızlandırmayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı

Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu

İsrail sınır komşumuzun genelkurmay başkanlığını vurdu
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi

Bakan Tunç'la görüşen DEM heyetinden Demirtaş sorusuna çarpıcı yanıt
Simge Sağın'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım

Simge Sağın'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti

Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz hamle! Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.