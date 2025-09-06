BMW, Münih'te iX3 Modelini Tanıttı

MÜNİH, 6 Eylül (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi BMW, perşembe günü Almanya'nın Münih kentinde Neue Klasse serisinin ilk modeli olan iX3'ü tanıttı. Şirket, aracın batarya, yapay zeka ve otonom sürüş gibi alanlarda Çinli teknoloji ortaklarıyla birlikte geliştirildiğini açıkladı.

2026 yılında üretime geçmesi planlanan iX3, BMW'nin 2027 yılına kadar dünya çapında 40'tan fazla yeni veya güncellenmiş model piyasaya sürme planının başlangıcı anlamına geliyor. BMW'nin Almanya dışındaki en büyük üretim tesisi olan, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletindeki Shenyang fabrikasında da, Çinli tüketiciler için özel olarak tasarlanmış bir iX3 versiyonu tanıtıldı.

BMW Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, "Hangi sürüş teknolojisi kullanılırsa kullanılsın, BMW'nin tüm ürün yelpazesi Neue Klasse'nin yeniliklerinden yararlanacaktı. En başarılı tamamen elektrikli modellerimizden birinin selefi olan iX3, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor" dedi.

Çin, tek başına BMW'nin en büyük pazarı ve küresel tedarik zincirinin önemli bir parçası. Şirket, Çin'de 3.000'den fazla tasarımcı, mühendis, yazılım uzmanı ve test uzmanı istihdam ediyor.

Çin'e özel iX3, yerelleştirilmiş sürücü destek sistemleri ve ülkenin dijital ekosistemiyle entegrasyon özelliklerine sahip olacak. BMW, bataryalar, yapay zeka ve otonom sürüş alanlarında CATL, EVE Energy, Momenta ve Alibaba gibi Çinli ortaklarla işbirliği yapıyor.

BMW, yeni nesil silindirik batarya hücrelerinin deneme üretiminin Shenyang'da başladığını açıkladı.

Analistler, BMW'nin Neue Klasse'yi Çin ile entegre etmesinin, ülkenin küresel elektrikli araç tedarik zinciri ve tüketici pazarındaki öneminin arttığını gösterdiğini söylüyor.

Bir sektör uzmanı, "BMW'nin stratejisi, Çin-Avrupa endüstriyel işbirliğinin derinliğini ve elektrikli mobilitede daha fazla entegrasyon potansiyelini gösteriyor" dedi.