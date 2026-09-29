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BMMYK, son üç yılda yaklaşık 6 milyon Afgan'ın ülkesine döndüğünü bildirdi

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BMMYK, son üç yılda yaklaşık 6 milyon Afgan'ın ülkesine döndüğünü bildirdi
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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, son üç yılda yaklaşık 6 milyon Afgan vatandaşının ülkeye döndüğünü bildirdi. Geri dönenlerin büyük bölümünü Pakistan ve İran gibi komşu ülkelerden gelenler oluştururken, yerel topluluklar ve insani yardım kuruluşları üzerindeki yük arttı.

MEZAR-I ŞERİF, 29 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, son üç yılda yaklaşık 6 milyon Afgan vatandaşının ülkeye geri döndüğünü bildirdi. Bunların büyük bölümünü Pakistan ve İran gibi komşu ülkelerden gelenler oluşturuyor.

Çok sayıda kişinin ülkeye dönüş yapması, yerel topluluklar ve insani yardım kuruluşları üzerindeki yükü artırdı. Geri dönenlerin birçoğunun barınma, istihdam, eğitim, sağlık hizmetleri ve diğer temel ihtiyaçlar konusunda desteğe ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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