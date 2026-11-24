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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, "Myanmar genelinde devam eden silahlı çatışmalar, yaygın şiddet olayları ve insan hakları ihlalleri göz önüne alındığında, BMMYK mevcut koşulların güvenli, onurlu ve sürdürülebilir geri dönüşlere olanak tanımadığı görüşünü koruyor." dedi.

Baloch, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in, gelecek ay Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) dahil 6 bin 803 Myanmar vatandaşının ülkelerine geri gönderileceğini bildirmesine ilişkin soruyu yanıtladı.

Birkaç hafta önce yaklaşık 1476 kişi Myanmar'a geri gönderildiğinde BMMYK olarak endişelerini dile getirdiklerini hatırlatan Baloch, "Bu konunun altını çizmeye ve hatırlatmaya devam ediyoruz." dedi.

Baloch, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Myanmar ile ilgili son değerlendirmesine atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

"Myanmar genelinde devam eden silahlı çatışmalar, yaygın şiddet olayları ve insan hakları ihlalleri göz önüne alındığında, BMMYK mevcut koşulların güvenli, onurlu ve sürdürülebilir geri dönüşlere olanak tanımadığı görüşünü koruyor. Malezya makamları daha önce gerçekleşen geri dönüşlerin gönüllü olduğunu iddia etmiş olsa da geri gönderilen kişilerin Malezya'daki göçmen gözaltı merkezlerinden alındığı biliniyor. Bu durum ise çeşitli soru işaretlerini beraberinde getiriyor."

Konuyla ilgili olarak Malezya makamlarıyla aktif iletişim içinde olduklarını aktaran Baloch, yeni bir gelişme olması durumunda Kuala Lumpur'daki meslektaşlarıyla irtibatta kalmaya devam edeceklerini vurguladı.

Uluslararası Adalet Divanı, 19 Kasım'da Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediğine ve mağdurların uğradığı zararları tazmin etmesi gerektiğine hükmetmişti.

Kaynak: AA