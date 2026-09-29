BMMYK, Malezya'nın 1500 Myanmar vatandaşını geri göndermesinden endişe duyuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Matthew Saltmarsh, Malezya'nın yaklaşık 1500 Myanmar vatandaşını ülkesine geri gönderme kararından endişe duyduklarını bildirerek, "BMMYK, (Myanmar'da) mevcut koşulların güvenli, onurlu ve sürdürülebilir geri dönüşlere olanak tanımadığı görüşünü koruyor." dedi.

Saltmarsh, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Malezya'nın, Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) dahil yaklaşık 1500 Myanmar vatandaşının ülkelerine geri gönderilme sürecinin ilk aşamasını başlatmasına ilişkin soruyu yanıtladı.

Ellerindeki güncel bilgilere göre söz konusu kişilerin henüz ülkeden ayrılmadığını ve bu aşamada bazı "son dakika itiraz süreçlerinin" devam ettiğini kaydeden Saltmarsh, mevcut durumun çok hızlı değiştiğini söyledi.

Saltmarsh, "Silahlı çatışmaların, yaygın şiddet olaylarının ve insan hakları ihlallerinin sürdüğü Myanmar'a, yaklaşık 1500 kişinin yakında geri gönderileceğine dair haberlerden endişe duyuyoruz. BMMYK, mevcut koşulların güvenli, onurlu ve sürdürülebilir geri dönüşlere olanak tanımadığı görüşünü koruyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk uyarınca hiç kimsenin zulüm, işkence, ciddi zarar görme veya yaşam, özgürlük ve güvenliğe yönelik diğer tehditlerle karşılaşabileceği bir ülkeye gönderilmemesi gerektiğinin altını çizen Saltmarsh, "Erişilebilir ve etkili koruma tedbirleri geliştirmek amacıyla teknik destek, politik diyaloğ ve kapasite geliştirme çalışmaları yoluyla Malezya hükümetiyle işbirliğimizi sürdürmeye kararlıyız." diye konuştu.

Hlaing davet edilecek

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, temmuzdaki açıklamasında, Myanmar'ın 5 bin kişilik grubu geri almayı kabul ettiğini ve program kapsamında Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing'i ülkesine davet edeceğini belirtmişti.

Malezya'nın, Güneydoğu Asya bölgesinde en büyük mülteci nüfuslarından birine ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA