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BMGK, Haiti'deki Çete Bastırma Gücü'nün görev süresini 31 Mart 2027'ye kadar uzattı

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BM Güvenlik Konseyi, Haiti'deki Çete Bastırma Gücü'nün görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını öngören karar tasarısını oyladı. 15 üyeli konseyde 12 üye kabul oyu verirken Çin, Pakistan ve Rusya çekimser kaldı; böylece GSF'nin görev süresi 31 Mart 2027'ye kadar uzatıldı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Panama ve ABD tarafından kaleme alınan Haiti'deki Çete Bastırma Gücü'nün (GSF) görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını öngören karar tasarısını oyladı.

15 üyeli konseydeki oylamada 12 üye "evet" derken, Çin, Pakistan ve Rusya çekimser kaldı. Oylama sonucunda GSF'nin görev süresi 31 Mart 2027'ye kadar uzatıldı.

BMGK, Haiti'deki Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonunun (MSS) 12 ay süreyle "Çete Bastırma Gücü" (GSF) adlı bir yapıya dönüştürülmesini yetkilendiren kararı 30 Eylül 2025'te onaylamıştı.

Kaynak: AA
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