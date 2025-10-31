Haberler

BMGK, EUFOR Althea'nın Görev Süresini Uzattı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nun görev süresini 2026 sonuna kadar uzattı. Yunanistan tarafından sunulan karar, tüm üyelerin onayıyla kabul edildi. ABD, bölgedeki istikrar için çalışmalarına devam edecek.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nun (EUFOR Althea) görev süresini Ekim??????? 2026 sonuna kadar uzattı.

Yunanistan tarafından hazırlanan ve BMGK'nin 15 üyesinin tamamının evet oyuyla kabul edilen 2795 sayılı karar ile Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla oluşturulan Bosna Hersek'teki çok uluslu istikrar gücü EUFOR-Althea'nın görev süresi 12 ay daha uzatılmış oldu.

Yunanistan BM Daimi Temsilcisi Aglaia Balta, oylamadan sonra yaptığı konuşmada, "EUFOR-Althea, 2004 yılında kurulduğu günden bu yana Bosna Hersek'te güvenlik ve istikrarın korunmasında vazgeçilmez bir rol oynamıştır." dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden Büyükelçi Dorothy Shea da, ABD'nin Batı Balkanlar'da istikrar ve güvenliğin korunmasında kararlı olduğunu belirterek, EUFOR-Althea'nın görev süresinin uzatılmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Shea, Bosna Hersek'in son birkaç yıldır istikrarsızlaştırıcı bir siyasi krizle karşı karşıya olduğunu savunarak, "ABD son birkaç ay boyunca, gerilimin azaltılmasını sağlamak ve Bosna Hersek'te daha fazla istikrar için alan yaratmak amacıyla bilinçli ve gizlice çalıştı." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin askeri barışı koruma misyonu EUFOR-Althea, 1992-1995 Bosna Savaşı'na son veren ve Dayton Anlaşması olarak da bilinen 1995 Bosna Hersek Barışı Genel Çerçeve Anlaşması'nın askeri yönlerinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla 2004 yılında kurulmuştu.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
