BMGK, Batı Sahra Barış Gücü Misyonunun Süresini Uzattı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Batı Sahra'daki BM barış gücü misyonu MINURSO'nun görev süresini 31 Ekim 2026'ya kadar uzattı. ABD'nin desteklediği karar, Fas'ın Batı Sahra planını geçerli bir çözüm olarak görüyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Batı Sahra'daki BM barış gücü misyonunun (MINURSO) görev süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

BM Güvenlik Konseyi, ABD tarafından kaleme alınan taslağı oyladı.

15 üyeli konseyden 11 üye, karar lehine oy kullanırken Rusya, Çin ve Pakistan çekimser kaldı, Cezayir ise oy kullanmadı.

Karar doğrultusunda, MINURSO'nun Batı Sahra'daki görev süresi 31 Ekim 2026'ya kadar uzatıldı.

ABD'nin desteklediği karar ile ayrıca, Fas'ın Batı Sahra planının uzun süredir devam eden anlaşmazlığın çözümü için "en uygulanabilir çözüm" olduğu belirtildi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, kararı "Batı Sahra'da uzun zamandır beklenen barış için bir ivme" olarak değerlendirerek, ABD'nin Batı Sahra'da karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözümü desteklemeye ve uzun süredir devam eden sorunu çözmeye "derinden bağlı" olduğunu söyledi.

Waltz, "Tüm tarafları önümüzdeki haftalarda masaya oturmaya ve Fas'ın güvenilir ve gerçekçi özerklik önerisini, anlaşmazlığa adil ve kalıcı bir çözüm için tek temel alarak ciddi görüşmeler yapmaya çağırıyoruz." dedi.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
