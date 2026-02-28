Haberler

BM Güvenlik Konseyi'nden Orta Doğu'daki gelişmeleri ele almak üzere acil toplanma kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar üzerine acil toplantı kararı aldı. İran, saldırıları ülke egemenliğine bir ihlal olarak değerlendirerek BM'den önlem çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar üzerine bugün acil toplanma kararı aldı.

BM'den yapılan açıklamada, BMGK'nin bugün New York saatiyle 16.00'da " Orta Doğu'da durum" başlığıyla toplanacağı duyuruldu.

İran Dışişleri Bakanlığı, bugün ABD ve İsrail'in saldırılarını, ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin açıkça ihlali şeklinde niteleyerek BM'ye acil önlem alma çağrısı yapmıştı.

BMGK'de İngiltere bu ay dönem başkanıyken, mart ayı için dönem başkanlığı yarın ABD'ye geçiyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85'e yükseldi

İsrail'in vurduğu kız ilkokulunda acı bilanço! Can kaybı yine arttı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tek attı, 3 aldı

Değmeyin Acun'un keyfine
Netanyahu'nun saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! İstediği oldu

Beklediği haber geldi
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

İncirlik Üssü'nden canlı yayın yapan ANKA haber ajansına soruşturma
Galatasaraylılar duymasın! Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken istatistik

Galatasaraylılar kızacak! Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı
ABD ve İsrail'in saldırının ardından Tahran bu hale geldi

Saldırıların ardından şehir bu hale geldi