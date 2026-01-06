Haberler

BM Yemen Özel Temsilcisi, Mısır Dışişleri Bakanıyla Yemen'deki son gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Kahire'de bir araya gelderek Yemen'deki son gelişmeler ve çatışmaya çözüm yollarını görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Yemen'deki son gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Özel Temsilci Grundberg'in ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Grundberg, Bakan Abdulati ile Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen'deki çatışmaya sürdürülebilir bir çözüm bulmanın ve bölgesel güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunun kapsamlı ve kapsayıcı bir siyasi çözüm olduğu vurgulandı.

Özel Temsilci Grundberg, görüşme sırasında Bakan Abdulati'ye Yemenli, bölgesel ve uluslararası paydaşlarla yaptığı son görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Gerilimi azaltmaya yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşıladığını dile getiren Grundberg, BM öncülüğündeki arabuluculuk çabalarına yönelik devam eden ve koordineli bölgesel desteğin önemini vurguladı.

Grundberg, bu çabalara verdiği sürekli destekten dolayı Mısır'a teşekkürlerini ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Çatıdan düşen kar kütlesi genç kızın hayatına mal oldu

Kaldırımda yürüyen genç kız, feci şekilde can verdi
Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa

Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! Sürpriz kararla istifa etti
Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor

Ordu harekete geçti, terör örgütü hedefleri vuruluyor
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket