BM, Yemen'den yaklaşık 3 bin kişinin Cibuti'ye ulaştığını bildirdi

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Cibuti Temsilcisi Sandrine Desamours, Yemen'de artan şiddet olayları nedeniyle bir haftadan kısa bir sürede yaklaşık 3 bin kişinin Babulmendeb Boğazı üzerinden tehlikeli bir deniz yolculuğu yaparak Cibuti'ye ulaştığını bildirdi.

Desamours, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak ordu ile Husiler arasında çatışmaların yaşandığı Yemen'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'de artan şiddet olaylarının daha fazla aileyi Yemen'den kaçmaya zorladığını belirten Desamours, "Bir haftadan kısa bir sürede yaklaşık 3 bin kişi Babulmendeb Boğazı üzerinden tehlikeli bir deniz yolculuğu yaparak Cibuti'ye ulaştı." dedi.

Desamours, mültecilerin küçük teknelerle yaptıkları zorlu yolculukların ardından Obock, Khor Angar, Moulhoule ve Godoria üzerinden tekneyle gelmeye devam ettiğini belirterek, Yemen'den ayrılmaya çalışan binlerce kişinin güvenlik sorunları ve tekneler için yakıt sıkıntısı nedeniyle kaçamadığını ve mahsur kaldığını söyledi.

Cibuti'ye gelen Yemenlilerin can güvenliklerinden endişe ettiğini kaydeden Desamours, Yemenli mültecilerin yarıdan fazlasını kadınlar ve çocukların oluşturduğunu ifade etti.

Desamours, "Cibuti halihazırda büyük kısmı Somali ve Etiyopya'dan gelen yaklaşık 36 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor. Yemen'den gelen son gruplar ise zaten sınırlarını zorlayan müdahale kapasitesi üzerinde ilave bir baskı oluşturuyor. Hem Yemen içinde hem de Cibuti'ye kaçmak zorunda kalan insanların hızla artan ihtiyaçlarını karşılamak üzere acil uluslararası destek çağrısında bulunuyoruz. Şu anda ek kaynak sağlanmadığı takdirde, yerinden edilme olayları artmaya devam ederken, halihazırda kapasitesinin sınırında olan koruma ve yardım çalışmaları yetersiz kalma riskiyle karşı karşıya kalacak." dedi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA