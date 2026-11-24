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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, Gazze'de uluslararası hukukun ayrım gözetmeden tutarlı şekilde uygulanması çağrısında bulunarak, "Eylemsizliğin bahanesi yok ve cezasızlığın yeri yok." ifadesini kullandı.

BM'den yapılan açıklamada Mohammed'in, Filistin Halkıyla Dayanışma Uluslararası Günü dolayısıyla düzenlenen programda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına yaptığı konuşmaya yer verildi.

Mohammed, Filistin halkının onur, adalet ve kendi kaderini tayin etme hakkı olduğunu vurgulayarak, "Dayanışmanın anlamının, acı çekmeye tanık olmaktan fazlası olduğunu biliyoruz. (Dayanışma) Buna son vermek anlamına geliyor." dedi.

Gazze'de on binlerce insanın öldürüldüğünü, ailelerin koparıldığını, okulların, evlerin ve hastanelerin enkaz haline getirildiğini belirten Mohammed, "Gazze'deki Filistinliler için yıkım sarsıcı düzeyde." ifadesini kullandı.

Mohammed, Filistin halkının "toplu cezalandırılmasını" hiçbir şeyin meşrulaştıramayacağını kaydederek, "Sözde bir ateşkese rağmen ölümcül şiddet ve yerinden etmeler bugün de ediyor." diye konuştu.

İşgal altındaki Filistin topraklarında Filistinlilerin dayanılmaz baskılarla karşılaştığını kaydeden Mohammed, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin nesillerdir görülmemiş düzeyde olduğunun altını çizdi.

Mohammed, "E1 yerleşim planını ilerletme çabaları gibi yasa dışı İsrail yerleşiminin genişletilmesi iki devletli çözümün gerçekleşebilmesini tehdit ediyor. Bu faaliyetler tamamen durmalı." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının korunması çağrısında bulunan Mohammed, toparlanma sürecini Filistinlilerin yönetmesi çağrısında bulundu.

Mohammed, "Kaybedecek vakit yok. Eylemsizliğin bahanesi yok ve cezasızlığın yeri yok." diyerek uluslararası hukukun ayrım gözetmeden tutarlı şekilde uygulanması, şiddetin sona ermesi, sivillerin korunması gerektiğini vurguladı.

Gazze'nin yeniden inşasının siyasi çözümün yerini tutamayacağını, işgal altındaki Filistin topraklarının siyasi, ekonomik ve bölgesel olarak entegre edilmesi gerektiğini kaydeden Mohammed, "İsrail'in yasa dışı işgalini en hızlı şekilde sona erdirmek ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin etmesini sağlamak toplu çabalarımızın merkezindeki yerini korumalıdır." dedi.

Mohammed, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını gerçekleştirmeden Orta Doğu'da barış olamayacağını vurgulayarak bu konuda iki devletli çözümün önemli olduğunu belirtti.

BM'nin Filistin halkına bağlılığının sarsılmaz olduğunu ifade eden Mohammed, Filistinlilerin yerinden edilmeden, korku içinde olmadan yaşamasını sağlamak için işbirliği çağrısında bulundu.

Kaynak: AA