BM Viyana Ofisi'nde Türkiye'nin uyuşturucu profillemesi ve palinoloji çalışmaları anlatıldı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'nde düzenlenen etkinlikte, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çabaları çerçevesinde Türkiye'nin uyuşturucu profillemesi ve palinoloji çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kriminal Daire Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla, BM Viyana Ofisi'nde devam eden "69. Uyuşturucu Maddeler Komisyonu Oturumu" kapsamında yan etkinlik düzenlendi.

Çok sayıda diplomatik temsilcinin katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu, ulusal ve uluslararası çapta yürütülen mücadelelere rağmen uyuşturucu sorununun dünya genelinde büyümeye devam ettiğini söyledi.

Kibaroğlu, Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli adımlara imza attığını vurguladı.

Etkinlikte, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kriminal Daire başkanlıklarından yetkililer sunum yaptı.

Sunumlarda, Türkiye'nin uyuşturucu profillemesi ve palinoloji kapsamındaki bilimsel ve teknik çalışmalarına ilişkin bilgi verildi, uyuşturucu maddelerin profillenmesi ve palinolojik analiz yöntemlerinin, uyuşturucu üretiminde kullanılan bitkisel kaynakların tespit edilmesine katkı sağladığına işaret edildi.

Adli palinoloji çalışmaları sayesinde bitki ve mantar türlerinin tespit edilebildiği, metamfetamin gibi uyuşturucuların bitki temelli üretime dayanıp dayanmadığının analiz edilebildiği, metamfetamin incelemelerinde, maddenin efedra bitkisinden mi yoksa tamamen sentetik yöntemlerle mi üretildiğinin belirlenebildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
