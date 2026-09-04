BM'den Nepal için 49,6 milyon dolarlık acil yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım ortakları, Nepal'de meydana gelen sel felaketinin ardından müdahaleye destek için 49,6 milyon dolarlık (yaklaşık 2 milyar 403 milyon lira) acil yardım çağrısı başlattı.

BM'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "BM ve insani yardım ortakları, Nepal'in kuzeyinde meydana gelen yıkıcı sel ve toprak kaymalarından etkilenen 84 binden fazla kişiye hayat kurtarıcı yardım ulaştırmak için 49,6 milyon dolar tutarında acil yardım çağrısı başlattı." denildi.

Nepal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Merkezi (NDRRMA) liderliğinde yürütülen 4 aylık müdahale planının, kış döneminde yüksek rakımlı Himalaya topluluklarında daha fazla zorluk ve hastalık salgınını önlemek için hükümet tarafından belirlenen kritik operasyonel eksiklikleri gidermeyi amaçladığı kaydedilen açıklamada, BM ve insani yardım ekiplerinin, devam eden Nepal acil durum operasyonlarıyla ortaklık içinde çalıştığına işaret edildi.

Açıklamada, "26 Ağustos'ta başlayan felaket, 1250'den fazla can kaybına, binlerce kişinin kaybolmasına ve Rasuwa, Nuwakot ve Dhading bölgelerindeki köylerin tamamen yerinden edilmesine neden oldu. Hayatta kalanlar, aile üyelerini, evlerini ve kırsal geçim kaynaklarını kaybetmenin trajik acısıyla karşı karşıya. Kritik altyapının yaygın yıkımı, ulaşım yollarını kesti, elektrik şebekelerini aksattı ve yerel su temini ve sanitasyon sistemlerini tahrip ederek, izole edilmiş nüfusları temel ihtiyaçlardan mahrum bıraktı." denildi.

"Her şey dakikalar içinde yok oldu"

İnsani operasyonların, hasar görmüş su şebekelerini onaracağı belirtilen açıklamada, bu kapsamda hızlı arıtma sistemlerinin kurulacağı ve su kaynaklı hastalıkların yayılmasını durdurmak için hijyen malzemesinin dağıtılacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BM Nepal Daimi Temsilcisi Lila Pieters Yahia, "Aileler sevdiklerini, evlerini ve geçim kaynakları dahil her şeylerini kaybetti. Her şey dakikalar içinde yok oldu. Hükümetin liderliğinde yürütülen bu yardım çağrısı, kış gelmeden önce en ulaşılması zor topluluklara nakit para, barınak, sağlık hizmeti, temiz su ve koruma sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1287'ye yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA