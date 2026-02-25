ABD ve BM yetkilileri, Batı Sahra konusunda müzakereler için 3. kez bir araya geldi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), BM ile ABD'li yetkililerin, Batı Sahra sorunuyla ilgili hafta başında başkent Washington'da 3. kez bir araya geldiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarriç, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

Dujarric, BM Genel Sekreterinin Batı Sahra BM Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın ABD ile yakın işbirliği içinde Batı Sahra konusunda 23-24 Şubat tarihlerinde Washington'da yapılan müzakerelere eş başkanlık ettiğini duyurdu.

Bunun ocaktan bu yana taraflar arasında Batı Sahra konusunda yapılan 3. eş başkanlı toplantı olduğunu söyleyen Dujarric, görüşmelerde, BM Güvenlik Konseyi'nin 2797 sayılı kararı uyarınca Fas'ın özerklik önerisi temel alınarak derinlemesine müzakereler yapıldığını aktardı.

Dujarric, "Bu cesaret verici bir gelişme ve Batı Sahra halkının kendi kaderini tayin hakkı gibi kilit konular da dahil olmak üzere, çatışmaya karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmak için önemli çalışmaların yapılması gerekecek." ifadesini kullandı.

Görüşmede, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz ve ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'un da eş başkan olarak yer aldığı kaydedildi.

ABD ve BM yetkilileri, Batı Sahra üzerine en son 9 Şubat'ta Washington'da bir araya gelmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 31 Ekim 2025'te Batı Sahra'da Fas'ın özerklik girişimini destekleyen ve BM Misyonu'nun (MINURSO) görev süresini 31 Ekim'e kadar uzatan 2797 sayılı kararı kabul etmişti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.