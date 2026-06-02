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BM'de savaş ve doğal afetlerden etkilenen ülkeler yararına kermes düzenlendi

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BM Delegasyonları Eşler Kulübü tarafından New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen geleneksel Uluslararası Kermes'te 45 ülke stant açtı. Türkiye'nin standı en çok ilgi görenler arasında yer alırken, kermesten elde edilen gelir savaş ve doğal afetlerden etkilenen ülkelere gönderilecek.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Delegasyonları Eşler Kulübü (UNDSC) tarafından düzenlenen geleneksel BM Uluslararası Kermesi (UN International Bazaar) etkinliği, New York'taki BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

BM binasının ziyaretçi giriş bahçesinde düzenlenen etkinlikte, dünyanın farklı ülkelerinden geleneksel lezzetler, yerel el sanatları ve kültürel ürünler sergilendi.

BM delegasyonları, çalışanları ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği, 45 üye ülkenin stant açtığı kermeste Türkiye'nin kurduğu stantlar da en fazla ilgi gören bölümler arasında yer aldı.

Etkinlikte Türkiye'yi temsil eden, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın eşi Emine Yıldız, AA'ya yaptığı açıklamada, diplomat eşleri tarafından savaş ve doğal afetlerden etkilenen ülkeler yararına düzenlenen kermesten toplanacak yardımların ilgili ülkelere gönderileceğini söyledi.

Yıldız, "Türkiye olarak biz de bu yardım katkılarının içinde olmak istiyoruz. Bu etkinliğin ikinci bir amacı da kültürel bir faaliyet olması, ülkemizi, yemeklerimizi, ürünlerimizle zenginliğimizi tanıtıyoruz." dedi.

Önceki yıllara göre bu yıl katılımın daha yüksek olduğunu belirten Yıldız, etkinlik kapsamında New Jersey'deki ABD Maarif Okulu öğrencilerinin sergilediği halk oyunları gösterisinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

BM Uluslararası Kermes etkinliği, 2013'ten bu yana BM Delegasyonları Eşler Kulübü'nün ev sahipliğinde her yıl düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında ayrıca, uçak biletlerinden akıllı televizyonlara kadar çeşitli ödüllerin yer aldığı çekilişler düzenleniyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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