BM, Ukrayna'daki Savaşta Sivil Can Kayıplarının Artışına Dikkat Çekti

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'daki savaşta 3 yıl geride kalırken, taraflar arasında müzakere girişimleri hız kazansa da sahadaki çatışmaların sürdüğünü bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin oturum düzenlendi.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Ukrayna'daki savaşın kritik bir aşamada olduğunu belirtti.

DiCarlo, son dönemde diplomatik temasların arttığına dikkati çekerek, "Bu girişimler, ateşkes ve kalıcı bir barışa yönelik umut ışığı sunsa da Ukrayna şehirlerine yönelik amansız saldırılar sürüyor." diye konuştu.

Cephe hattı yakınındaki bölgelerde her gün sivil can kayıplarının olduğunu belirten DiCarlo, sadece nisan ayında 151 sivilin hayatını kaybettiği, 697 sivilin yaralandığını söyledi.

DiCarlo, Şubat 2022'den bu yana ise 699'u çocuk olmak üzere 13 bin 15 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 16'sı çocuk 31 bin 628 sivilin yaralandığını aktararak, her türlü sivil ölümü kınadıklarını kaydetti.

Enerji altyapısına yönelik saldırıların da uluslararası çağrılara rağmen sürdüğünü belirten DiCarlo, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin küresel gıda arzı açısından önemini vurgulayarak, BM'nin bu yöndeki çabalarının sürdüğünü ifade etti.

"Ukrayna'daki savaş, bir tercih savaşıdır." diyen DiCarlo, şiddeti sona erdirmenin yanı sıra adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışın koşullarını oluşturmak için ihtiyaç duyulan şeyin "tam, derhal ve koşulsuz bir ateşkes" olduğunu söyledi.

"2025'te sivil can kaybının olmadığı tek bir gün bile olmadı"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya ise insani krizin mart ayından bu yana daha da kötüleştiğini söyledi.

2025'in ilk üç ayında 2 bin 641 sivil can kaybının kayda geçtiğini aktaran Msuya, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 900 kişi daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Msuya, "2025'te sivil can kaybının olmadığı tek bir gün bile olmadı." dedi.

Hamile kadınların sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Msuya, doğum komplikasyonlarında yüzde 12 artış olduğunu açıkladı.

Msuya, diğer taraftan misket bombalarının yaygın ve ayrım gözetmeyen etkilerinin ise ciddi endişe yarattığını vurguladı.

Ukrayna'da 3,7 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini belirten Msuya, yaklaşık 7 milyon kişinin de mülteci konumunda olduğunu kaydetti.

Msuya, ülke genelinde ise yaklaşık 13 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu ifade etti.

Yetersiz fonlama nedeniyle birçok yardım programın askıya alınma riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Msuya, uluslararası topluma sivillerin ve insani yardım çalışanlarının korunması ve yardımın güvenli ve engelsiz ulaştırılması çağırısında bulundu.

İnsani yardımlar için mali desteğin artırılması gerektiğini kaydeden Msuya, "Barışın adil, kapsamlı ve sürdürülebilir temeller üzerine inşa edilmesi gerek." diye konuştu.