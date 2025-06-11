BM Temsilcisinden Myanmar Uyarısı: Şiddet Sona Ermezse Kendi Kendini Yok Edebilir

BM Temsilcisinden Myanmar Uyarısı: Şiddet Sona Ermezse Kendi Kendini Yok Edebilir
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Birleşmiş Milletler Myanmar özel temsilcisi Julie Bishop, ülkedeki şiddetin sona ermemesi halinde Myanmar'ın kendi kendini yok etme yoluna girebileceği uyarısında bulundu. Ateşkes sağlanmadan kalıcı barışın mümkün olmadığını vurgulayan Bishop, halkın ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar özel temsilcisi Julie Bishop, şiddetin sona ermemesi halinde Myanmar'ın "kendi kendini yok etme yoluna" gireceği uyarısında bulundu.

Bishop, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Myanmar'da binlerce kişinin öldürülmüş ve binlercesinin yaralanmış olmasına rağmen şiddetin sona ermediğini söyledi.

"Sürekli olarak şunu vurguladım; ateşkes sağlanmadan, şiddet azaltılmadan ve halkın ihtiyaçlarına odaklanılmadan kapsayıcı ve kalıcı bir barış olamaz." diyen Bishop, ülkede mart ayı sonunda yaşanan büyük depremlere rağmen çatışmaların bitmediğini vurguladı.

Bishop, şiddete son verilmediği takdirde Myanmar'ın "kendi kendini yok etme yolunda" ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

Julie Bishop, evlerin, hastanelerin ve okulların enkazları arasında insanların hayatta kalma mücadelesi verdiği Myanmar'da, silahlı çatışmaların yardım ve yeniden inşa çabalarını engellemeye devam ettiğine işaret etti.

Ülkede kapsayıcı ve şeffaf bir seçimin gerekli olduğunu kaydeden Bishop, aksi takdirde, cuntanın katılmayı planladığı herhangi bir seçimden "daha fazla direniş ve istikrarsızlık" doğabileceğine dikkati çekti.

Bishop, demokratik yolla seçilmiş liderler Win Myint ve Aung San Suu Çii de dahil, tüm tutukluların serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Arakanlı Müslümanların (Rohingya) durumuna da değinen Bishop, "Myanmar için yaşanabilir bir gelecek, Rohingyalar da dahil, tüm topluluklar için güvenlik, hesap verebilirlik ve fırsat sağlamalıdır." diye konuştu.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açarak binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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