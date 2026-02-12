Haberler

BM'den Yemen'deki krize çözüm bulunması için bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki krizin çözümü için bölgesel işbirliğinin artırılması gerektiğini belirtti. Suudi Arabistan'daki görüşmelerde yeni Yemen hükümeti ile işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki krize siyasi çözüm bulunması için bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaretin ardından Grundberg'in ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Grundberg'in 10-12 Şubat'ta Riyad'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yeni Yemen Başbakanı Şai ez-Zindani, Başkanlık Konseyi üyeleri, Yemenli yetkililer, Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) beş daimi üyesinin temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.

Grundberg'in, gerçekleştirdiği görüşmelerde, Yemen'de yaşanan gerilimi azaltmak ve müzakere yoluyla siyasi bir çözüme ulaşılmasını sağlamak için bölgesel ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Yemen Başkanlık Konseyi'nden 6 Şubat'ta yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da haftalarca süren istişarelerin ardından, Şai ez-Zindani başkanlığında, aralarında 3 kadının da bulunduğu ve 34 bakandan oluşan yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Teklif Meclis'ten geçti, cezalar öyle böyle değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş

Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık
Kim der ki 56 yaşında? Jennifer Lopez genç kızlara taş çıkarttı

Kim der ki 56 yaşında? Genç kızlara adeta taş çıkarttı