BM'den Haiti'ye Artan Güvenlik Desteği Çağrısı
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Haiti Özel Temsilcisi Ruiz Massieu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısına video bağlantısı aracılığıyla katılarak konuşma yaptı, 28 Ağustos 2026.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Haiti Özel Temsilcisi Ruiz Massieu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısına video bağlantısı aracılığıyla katılarak konuşma yaptı, 28 Ağustos 2026.
Massieu cuma günkü konuşmasında, Haiti'de çetelerin en az 47 kişiyi öldürdüğü katliamı hatırlatarak, ülkeye yönelik uluslararası güvenlik desteğinin artırılması çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Loey Felipe/BM Fotoğrafı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua