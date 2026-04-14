BM: Sudan'ın bazı bölgelerinde 2 yıldır kıtlık yaşanması kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Direktörü Ross Smith, çatışmaların yaşandığı Sudan'ın bazı bölgelerinde 2 yıldır kıtlık yaşanmasının kabul edilemez bir durum olduğunu bildirdi.

Smith, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katıldı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki savaşın üzerinden 3 yıl geçtiğine işaret eden Smith, " Sudan, dünyanın en büyük insani krizi olmaya ve kriz sonu görünmeden derinleşmeye devam ediyor. Ülkenin bazı bölgelerinde 2 yıldır kıtlık yaşanıyor. Bu, günümüz şartlarında kabul edilemez bir durum." ifadelerini kullandı.

Smith, milyonlarca Sudanlının yiyecek, güvenlik ve onurlu yaşam için günlük mücadele içinde sıkışıp kaldığını, ailelerin tükenmiş durumda olduğunu vurguladı.

"Ebeveynler, çocukları yemek yiyebilsin diye kendileri yemek yemiyor, buna rağmen çocuklar aç kalıyor." diyen Smith, insanların tekrar tekrar yerinden edildiğini ve çoğu zaman hiçbir şeyleri olmadan kaçtıklarını anlattı.

Smith, Sudan'da şiddet, yerinden edilme ve ekonomik çöküşün sürdüğüne işaret ederek, Sudan'ın, WFP için en karmaşık ve zorlu operasyonların yürütüldüğü saha olduğunu söyledi.

WFP'nin bu yıl her ay Sudan genelinde 3,5 milyon kişiye acil gıda ve beslenme desteği sağladığı bilgisini paylaşan Smith, bu kişiler arasında ulaşılması zor bölgelerdeki aileler ve çatışmalar nedeniyle yeni yerinden edilmiş topluluklar da olduğunu belirtti.

Smith, "WFP'nin yardım ettiği kişilerin üçte ikisi, kıtlığın teyit edildiği ve çatışmaların en şiddetli olduğu Darfur ve Kurdufan'da bulunuyor." dedi.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.