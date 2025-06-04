BM, Sudan'daki saldırıyı kınadı

BM, Sudan'daki saldırıyı kınadı
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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Sudan'da bir BM insani yardım konvoyuna yapılan ve 5 personelin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı şiddetle kınadı. Örgüt, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye gönderdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da BM insani yardım konvoyuna yapılan, 5 BM personelinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadı.

IOM, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Sudan'da 5 yardım görevlisinin ölümüne yol açan saldırının şiddetle kınandığı belirtilen paylaşımda, "Bu korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve meslektaşlarına en içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

BM, dün, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletine bağlı Kuma yakınlarında BM insani yardım konvoyuna yönelik saldırıda 5 personelin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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