BM'den Venezuela konusunda üye devletlere kendi koydukları yasalara saygı çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM'nin küresel gelişmeler karşısında yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler üzerine, BM'ye üye devletleri yürürlüğe koydukları kendi yasa ve tüzüklerine saygı göstermeye çağırdı.

Dujarric, günlük basın toplantısında ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri müdahaleye ilişkin soruları yanıtladı.

BM'nin Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'nun meşruiyetini tanıyıp tanımadığı sorusuna Dujarric, "Biz hükümetleri tanıyıp tanımama işinde değiliz. Venezuela, BM'ye üye bir devlet ve bildiğim kadarıyla buradaki Venezuela heyetinin yetkileri sorgulanmıyor." dedi.

Dujarric, 3 Ocak'ta Venezuela'ya yönelik saldırıların ve Maduro'ya ilişkin yaşananların nasıl tanımlandığı yönündeki soruya, "Bu bir askeri operasyondu; Sayın Maduro Venezuela'dan alınarak buraya getirildi." yanıtını vermekle yetindi.

Genel Sekreter'in bu konudaki açıklamasında "derin endişe" yerine ABD'nin askeri harekatını niye kınamadığı sorusuna da sözcü, "Bunun analizini size bırakıyorum. Bence Genel Sekreter, kendi pozisyonunu çok net bir şekilde belirtti." diye cevapladı.

Dujarric, BM'nin küresel gelişmeler karşısındaki yetersizliği nedeniyle bir "kimlik krizi" yaşayıp yaşamadığı yönündeki soruya, "Genel Sekreter açısından bir kimlik krizi söz konusu değil, ancak üye devletlerin, yürürlüğe koydukları yasa ve tüzüklere nasıl saygı gösterdiklerinin sorgulanması meşru bir sorudur." dedi.

Genel Sekreter'in üye devletlerin "kafasına vurabileceği bir sopası" bulunmadığını ve uluslararası hukukun da "seçmeli bir menü" olmadığını vurgulayan Dujarric, uluslararası alanda görmek istedikleri şeyin kudretin değil, hukukun gücü olduğunu söyledi.

"Venezuela'da yaklaşık 7,9 milyon insanın acil desteğe ihtiyacı var"

Dujarric, öte yandan BM insani yardım ekiplerinin Venezuela'da insani durumu "vahim" olarak nitelediğini kaydederek, "Bu yılın başında, Venezuela'da yaklaşık 7,9 milyon insanın acil desteğe ihtiyacı olduğu tespit edildi. Bu, ülke nüfusunun dörtte birinden fazlasına denk geliyor." dedi.

BM'nin Venezuela'da insani yardım desteği sağlamaya odaklandığını belirten Dujarric, bununla birlikte Venezuela için İnsani Yardım Planı'nın kritik derecede yetersiz fonlandığını aktardı.

Dujarric, "Geçen yıl, ihtiyaç duyulan 600 milyon dolardan fazla paranın sadece yüzde 17'si alındı ve bu da Venezuela'yı dünyadaki en az fonlanan ülkelerden biri haline getirdi. Hayat kurtaran yardımların en savunmasız kesimlere ulaşmaya devam etmesi için daha fazla desteğe ihtiyaç duyulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.