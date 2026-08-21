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BM Raportörü: İsrail Ordusu En Ahlaksız Ordu

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BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ateşkese rağmen Gazze ve Batı Şeria'da saldırılarını sürdüren İsrail ordusunu 'en ahlaksız ordu' olarak niteledi. Ateşkes sonrası 300'ü çocuk 1200'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ateşkese rağmen Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını tekrarlayan İsrail ordusunu "en ahlaksız ordu" olarak niteledi.

Albanese, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"(Filistinlilere karşı Gazze ve Batı Şeria'da) En ahlaksız ordu tekrar saldırıyor. Batı Şeria'da askerler ve (yasa dışı İsrailli) yerleşimciler, su borularını kesiyor." ifadesini kullanan Albanese, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesine yönelik kuşatmanın sürdüğünü belirtti.

Albanese, Gazze'de yıkım ve katliamların sürdüğünü vurgulayarak "İsrail, ateşkesin ardından 300'ü çocuk 1200'den fazla insanı öldürdü." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, saldırı ve gözaltılarda ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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