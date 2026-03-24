BM Filistin Özel Raportörü Albanese'den ülkelere İsrail ile bağlarını koparma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in soykırımına uğrayan Filistinlilerin kınamalara değil eyleme ihtiyacı olduğunu belirterek, ülkeleri İsrail ile bağlarını koparmaya çağırdı.

Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Holokost'un bir silah olarak kullanılmasının bırakılması gerektiğine dikkati çeken Albanese, "İsrail, çocuklara aileleriyle birlikte işkence ederken, onları katlederken, aç bırakırken ve diri diri yakarken hangi dini savunduğu umurumda değil. Mesele din değil. Bunu kimlik meselesi haline getirmeyi bırakın." dedi.

Albanese, Filistin halkına yönelik soykırımı belgeleyen ve dün BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunduğu raporun yeterince anlaşılmadığını ve yüzleşilmediğini kaydetti.

Sadece son 900 gün içinde İsrail'in, birçok ülkenin sağladığı silahlarla, Srebrenitsa'da katledilenlerin 10 katı kadar insanı öldürdüğünü hatırlatan Albanese, İsrail güçlerinin, yasadışı işgal altında binlerce Filistinliyi öldürdüğünü ve binlerce kadını, erkeği, çocuğu işkenceye, cinsel şiddete ve açlığa maruz bıraktığını söyledi.

İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistinlilerin kınamalara değil eyleme ihtiyacını olduğunu vurgulayan Albanese, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kınıyorsunuz, endişelerinizi dile getiriyorsunuz. Bazılarınız ise başkalarının harekete geçmesini istiyor ama başkaları sizsiniz. Bağlayıcı yasal yükümlülükleri olan devletleri temsil ediyorsunuz. Sanki sorumluluklar başka yerdeymiş gibi konuşmak artık inandırıcı değil. Bu yüzden size gerçekten soruyorum. İçinizdeki insana soruyorum. Özellikle de devletleriniz İsrail ile ticaret yapmaya ve Filistinliler üzerinde test ettiği silah ve teknolojilerle İsrail'i silahlandırmaya devam ederken, kınamaktan yorulmadınız mı?"

Albanese, şu an burada bulunan ve hesap sormaya çalışanların, kendisinin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıçlarının yaptırımların hedefi olarak susturulmuş durumda olduklarını vurguladı.

BM Filisin Özel Raportörü Albanese, "Sizin yükümlülüğünüz onları (İsrail) tanımamak, onlara yardım etmemek, destek vermemek ve silah göndermemektir. Öyleyse, onların hukuka aykırı işgaline yardım etmeyi ve destek vermeyi bırakın. Onlarla bağlarınızı koparın."

UCM'nin kararı doğrultusunda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini hatırlatan Albanese, ülkeleri uluslararası hukuka riayet etmeye çağırdı.

Albanese, yaşananların ahlaki bir yozlaşma olduğuna ve "üstünlük, ırkçılık ve kar üzerine inşa edilmiş insanlığı hiçe sayan" bir sistemin var olduğuna dikkati çekti.

Halihazırda BM'nin, çözümün bir parçası değilse, sorunun bir parçası olduğunu dile getiren Albanese, bu kurumun ancak "sömürgecilikten" arındırılmış bir çok taraflılıkla korunabileceğini kaydetti.