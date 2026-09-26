BM panelinde yapay zekanın gençler üzerindeki etkileri ve okul saldırıları tartışıldı

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. Oturumu kapsamında düzenlenen panelde yapay zekanın gençler üzerindeki farklı etkileri tartışıldı.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Turken House'un ortaklaşa düzenlediği yan etkinlikte yapay zekanın özellikle gençlere fayda ve zararları "Sosyal Medya ve Yapay Zeka Çağında Gençlik" başlığı altında masaya yatırıldı.

ICYF Başkanı Taha Ayhan, yapay zeka teknolojisinin gençlerin hayatına "her geçen gün daha fazla nüfuz ettiğini" belirttiği konuşmasında, son dönemlerde Türkiye'ye de sıçrayan okul saldırılarında da bu teknolojinin etkilerine işaret etti.

Ayhan, "Yapay zeka gençlere artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyen bir kaynak halini alıyor. Bizim için doğru ve yanlışı anlamak kolay ama genç jenerasyon için bu ayrımı yapmak zor." sözleriyle bu teknolojinin gençler üzerinde oluşturduğu tehdide dikkati çekti.

Hükümetlerin bu konuda yeni yönetmelikler oluşturarak önlemleri artırması gerektiğini vurgulayan Ayhan, bununla birlikte yapay zekayı tamamen reddetmek yerine kontrollü kullanarak istifade etme seçeneğini de ötelememek gerektiğini ifade etti.

Ayhan ayrıca, yapay zeka destekli sosyal medya üzerinden gençlerin birbirine uyguladığı zorbalığın önemli bir sorun olarak kendini gösterdiğinin altını çizdi.

Yapay zekanın faydalarının da yadsınmaması gereği vurgulandı

Panel konuşmacılarından İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) BM Daimi Gözlemcisi Büyükelçi Hameed A. Opeloyeru, yapay zekanın tehlikesini kabul etmekle birlikte, kontrollü bir kullanım sayesinde faydalarından istifade edilebileceğine yönelik örnekler sundu.

Opeloyeru, "Hiç şüphe yok ki bilgi ve iletişim teknolojileri, sosyal medya ve yapay zeka muazzam fırsatlar yaratmıştır. Bu sayede birbirine daha fazla bağlı bir dünya oluşturulmuştur." dedi.

Yapay zekanın faydalarını örneklendiren Büyükelçi Opeloyeru, bu teknolojilerin eğitim, sağlık kayıtlarına erişim, enerji, iklim teknolojisi ve küresel erişim konularında büyük kolaylık sağladığına ve böylece yoksulluğun azaltılması çabalarını desteklediğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Opeloyeru bununla birlikte gençleri yapay zeka ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin risklerinden korumak için küresel yönetişimin gerekliliğine de vurgu yaptı ve İİT'nin de bu konularda çalışmalarının olduğunu belirtti.

"Yapay zeka eğitimi dönüştürüyor"

Etkinlikte gözlemci olarak görüşlerini paylaşan diğer panelist, Harvard Üniversitesi Araştırma Görevlisi Munevver Gülçe, gençlerin artık zor sorulara uzun süre kafa yormadığını, sorunun cevabını yapay zekada aradığını, bunun da "eğitimin dönüşmesine" yol açtığını belirtti.

Bilgiye dair söz konusu kırılmayı "epistemik kırılganlık" kavramıyla ifade etmeyi tercih ettiğini belirten Gülçe, bunun özellikle yapay zeka ve eğitim alanındaki araştırmacıların kullanmaya başladığı yeni gelişen bir kavram olduğunu söyledi.

Gülçe, yeni neslin yapay zeka kullanması sonucu ortaya çıkan sorunla ilgili, "Gençler yavaş yavaş bilgiyi nasıl edindikleri, nasıl hatırladıkları ve kendi zihinlerine güvenip güvenemeyecekleri konusundaki inançlarını kaybediyorlar." değerlendirmesini yaptı.

İslami terminolojide "ilimin sadece bilgi anlamına gelmediğini" söyleyen Gülçe, artık bu ifadenin son zamanlarda değişmeye başladığına dikkat çekerken, "Bilgi artık anlık paketlenmiş bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Kitap yerine özet, soru yerine cevap, sohbet yerine bir 'akış' alıyoruz." diye konuştu.

Gülçe konuşmasının sonunda, "Yapay zeka ve dijital medya, iç sesimizi elimizden mi alıyor?" sorusunu sormamız gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA