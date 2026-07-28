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Pakistan-Afganistan çatışmalarında 9 ayda 499 sivil öldü

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BM, 1 Ekim 2025-30 Haziran 2026 arasında Pakistan-Afganistan çatışmalarında Afganistan'da 499 sivilin öldüğünü, 1216 kişinin yaralandığını açıkladı. Sınır anlaşmazlığı ve terör sorunları çatışmaları tetikliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), 1 Ekim 2025 ile 30 Haziran 2026 döneminde Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar sonucu Afganistan'da 499 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), 1 Ekim 2025 ile 30 Haziran 2026 döneminde Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu tarihlerde iki ülke arasında yaşanan çatışmalarda Afganistan'da 499 sivilin hayatını kaybettiği, 1216 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Bölgedeki sınır ve terör sorunu

Afganistan, Pakistan ile arasındaki sınır hattı olarak kabul gören Durand Hattı'nı resmi olarak tanımıyor. Bu nedenle taraflar arasında sınır sorunları ve ölümlere varan çatışmalar yaşanabiliyor.

Öte yandan, çeşitli silahlı örgütlerin faaliyetleri de iki komşunun ilişkilerini bozabiliyor. İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Kabil bu iddiaları reddediyor.

TTP'nin terör saldırıları gerekçesiyle Pakistan zaman zaman Afganistan topraklarına yönelik askeri operasyon düzenlerken, Afgan güçleri de saldırılara karşılık veriyor.

Kaynak: AA
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