BM Myanmar Özel Temsilcisi Heyzer, ülkedeki şiddettin endişe verici olduğunu açıkladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Noeleen Heyzer, "Ülkede şiddet endişe verici bir boyutta artarak sürüyor." dedi.

Heyzer, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen Myanmar oturumunda üye ülkeleri genel durum hakkında bilgilendirdi.

Myanmar ordusunun yönetime el koyuşunun 3. yılında ülke halkının durumunun kötüye gittiğine dikkati çeken Heyzer, şiddetin özellikle Myanmar'daki etnik bölgelerde artışta olduğunu, Myanmar ordusunun, güney Shan eyaletindeki bir manastırda en az 28 kişiyi öldürdüğü haberinin geldiğini söyledi.

Heyzer, "Sahadaki insanlar, yabancı ülkelere kendilerini hedef alan ve çatışmayı körükleyen orduya silah vermemeleri için yalvarıyor." ifadesini kullandı.

Myanmar'da ordu yönetimi öncesindeki açılıma tanıklık eden genç nüfusun şimdi büyük hayal kırıklığı yaşadığına dikkati çeken Heyzer, ordu yönetimiyle savaşmak için silahlandıklarını belirtti.

Noeleen Heyzer, ağır çatışmanın daha önce nispeten sakin bölgelere de yayılmaya başladığına işaret ederek, "Ülkede şiddet endişe verici bir boyutta artarak sürüyor." uyarısı yaptı.

Bu nedenle ülkedeki insani yardım ihtiyacının arttığını söyleyen Heyzer, 17,6 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.

"Acil önlem alınmalı"

Arakanlı Müslümanlar ve diğer etnik azınlıklar, yerinden edilmiş kişiler, çocuk ve kadınların en fazla etkilenen kesim olduğunu anlatan Heyzer, "Acil önlem alınmazsa insani, siyasi ve sosyo-ekonomik kriz derinleşecek." değerlendirmesini yaptı.

Heyzer, 2022 yılının Arakanlı Müslümanlar için "ölümcül bir yıl" olduğunu, 2021-2022'de kara ve deniz yoluyla kaçmaya çalışarak hayatını riske atan Arakanlı Müslümanların sayısının yüzde 360 arttığını aktardı.

Üye ülkelere Arakanlı Müslümanlar için başlatılan yardım kampanyasına destek vermeleri için çağrıda bulunan Heyzer, "İhtiyaçlar çok büyük. Şimdi 'bağışçı bıkkınlığının' zamanı değil." dedi.

Heyzer, 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapan Bangladeş hükümetine de teşekkürlerini sunarak, "Bangladeş'in bu durumun sürdürülebilir olmadığı yönündeki mesajını da önemsiyoruz." dedi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.