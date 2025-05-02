BM, Myanmar'daki İnsani Kriz ve Saldırılara Dikkat Çekti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ülkedeki askeri yönetimin saldırıları ve deprem nedeniyle büyük zorlukların yaşandığı Myanmar'da insanların, gıda, su, barınak, barış ve korumaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Türk, Myanmar'da yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dünya çapında birçok kriz olmasına rağmen Myanmar halkının yaşadığı acının unutulmaması gerektiğini bildiren Türk, "28 Mart'taki yıkıcı depremin ardından ilan edilen ateşkese rağmen sivillere uygulanan aralıksız şiddet, savaşan tarafların ülke genelinde çatışmalara gerçek ve kalıcı bir son vermeleri, sivil yönetime geri dönme taahhüdünde bulunmaları ve bunu uygulamaları gerektiğini vurguluyor." ifadesini kullandı.

Türk, ordunun sivillere yönelik tüm saldırıları derhal durdurması gerektiğini vurgulayarak, depremden sonra ordunun 171'i havadan olmak üzere en az 243 saldırı düzenlediği ve 200'den fazla sivilin öldürüldüğünü bildirildi.

Acımasız saldırıların, yıllardır süren çatışmalar nedeniyle halihazırda ağır şekilde kuşatılmış ve bitkin düşmüş bir nüfusu etkilediğinin altını çizen Türk, şunları kaydetti:

"Myanmar'daki insanların gıdaya, suya, barınağa, barışa ve korumaya ihtiyacı var, bunlara sahip olmalılar. Bu kişilerin haklarına ve insani ihtiyaçlarına öncelik vermenin ve bu krize barışçıl bir çözüm bulmanın zamanı geldi. Askeri güce daha fazla boşa yatırım yapmak yerine, Myanmar'da demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesine odaklanılmalı."

Türk, yaşanan depremlerin 3 bin 800 kişinin ölümüne ve 6,3 milyon kişinin acil desteğe ihtiyaç duymasına neden olduğunu kaydederek, deprem öncesi insani yardıma ihtiyaç duyan yaklaşık 20 milyon kişinin olduğunu ve artan sayıyla ülkedeki durumun daha da kötüleştiğini belirtti.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.