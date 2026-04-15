BM: Lübnan'da 6 haftadan kısa sürede 1 milyondan fazla kişi, İsrail saldırılarından kaçmak zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih, Lübnan'da 6 haftadan kısa sürede 1 milyondan fazla kişinin İsrail saldırılarından kaçmak zorunda kaldığını bildirdi.

Salih, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Lübnan ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Lübnan'daki gerilimin tırmanması devam ederken, sivillerin korunması ve sürekli destek çağrısında bulunan Salih, uluslararası desteğin şart olduğunu vurguladı.

Salih, "Lübnan nüfusunun 5'te 1'i yerinden edilmiş durumda ve ihtiyaçlar her geçen gün artıyor. 6 haftadan kısa sürede 1 milyondan fazla kişi, İsrail saldırılarından kaçmak zorunda kaldı." ifadesini kullandı.

Sahada gördüklerinin yıkıcı olduğuna işaret eden Salih, çok büyük kayıplar ve yürek burkan hikayelere tanık olduğunu aktardı.

Salih, hükümet yetkilileri ve saldırılardan etkilenen topluluklarla bir araya geldiğini belirterek, korku içerisinde yerinden edilen kişilerin büyük çaplı yıkıma rağmen evlerine geri dönmek istediklerine dikkati çekti.

"280 binden fazla kişi Suriye'ye geçti"

Lübnan Sağlık Bakanlığına göre mart başından bu yana ülke genelinde 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini vurgulayan Salih, 2 bin 100'den fazla ölü ve 7 bin yaralı olduğuna işaret etti.

Salih, "Lübnan'da 140 binden fazla kişi, hükümet tarafından belirlenmiş 684 toplu barınakta kalıyor ve bunların neredeyse tamamı dolu. Yerinden edilmiş kişiler arasında geçmişte güvenlik arayışı içinde Lübnan'a kaçan ve şimdi de canlarını kurtarmak için tekrar kaçmak zorunda kalan Suriyeli mülteciler de bulunuyor. 2 Mart'tan bu yana 3 resmi sınır kapısından 280 binden fazla kişi Suriye'ye geçti. Bunların yaklaşık 238 bini Suriyeli ve yaklaşık 44 bini Lübnanlı." ifadelerini kullandı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve ortaklarının 196 binden fazla yerinden edilmiş kişiye temel yardım malzemeleri sağlayarak destek olduğunun altını çizen Salih, yerinden edilmişler için güvenli ve onurlu koşullar oluşturmak amacıyla acil barınma yardımını artırdıklarını kaydetti.