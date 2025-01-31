BM Mülteciler Yüksek Komiseri Cilvegözü Sınır Kapısı'nı Ziyaret Etti

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ile birlikte Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Grandi, Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili Türkiye'nin yürüttüğü "gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" geri dönüş çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Toros'un eşliğinde ülkelerine dönecek Suriyelilerle de görüşen Grandi, Türkiye'nin "izinli çıkış-giriş" politikasına yönelik, "Bu, mültecilerin kendilerini bekleyen koşulları değerlendirebilmelerine olanak tanıdığı ve Suriye'ye sürdürülebilir geri dönüşlerin önünü açabileceği için en iyi uygulamalardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.