BM Medeniyetler İttifakı 20 Yaşında: Türkiye Temsilcisi Egemen Bağış'ın Açıklamaları

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Düzeyli Danışma Konseyi, kuruluşunun 20'nci yılında Fas'ın Marakeş kentinde bir araya geldi. Uluslararası barış ve diyalog çağrılarının öne çıktığı toplantıya, Türkiye adına eski Devlet Bakanı Egemen Bağış katıldı.

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Düzeyli Danışma Konseyi, kuruluşunun 20'nci yılında Fas'ın Marakeş kentinde bir araya geldi. Toplantıya, Türkiye adına eski Devlet Bakanı Egemen Bağış, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Ángel Moratinos, Arap Ligi eski sözcüsü Amr Musa, Ekvator eski Dışişleri Bakanı ve BM Genel Kurulu eski Başkanı Maria Fernanda Espinosa, Avusturya eski Dışişleri Bakanı Benita Ferrero-Waldner, Suudi iş insanı Ammar Abdulvahid al Khudairy, Faslı yatırımcı Él Khalil BineBine, BM Medeniyetler İttifakı Sekretarya Direktörü Büyükelçi Nihal Saad ve Uzman Mehrangez Rafieva katıldı.

BM Medeniyetler İttifakı'nın 20'nci yılı kutlamalarında söz alan Büyükelçi Egemen Bağış, 20 yıl önce Türkiye ve İspanya'nın öncülüğünde kurulan Medeniyetler İttifakı'nın, sözde "medeniyetler çatışması" tezine karşı güçlü bir duruş sergilediğini hatırlattı. Bağış, "İttifak, umutsuzluğa karşı umudun adıdır" ifadelerine yer verdi.

Bağış, "Bu ittifak, yalnızlığa karşı çok taraflılığı, umutsuzluğa karşı iyimserliği temsil ediyor. BM çatısı altında bu mesajı güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Bağış, İslamofobi, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı gibi eğilimlerin sadece toplumsal barışı değil, devletlerin güvenliğini de tehdit ettiğine dikkati çekerek, "Göçmen karşıtlığı, ötekileştirme ve aşırılık eğilimleriyle mücadelede kültürel çeşitlilik ve diyalog en önemli araçlarımızdır. Medeniyetler İttifakı bu anlamda daha da güçlendirilmelidir" vurgusu yaptı.

Bağış, "Dünyanın içinde bulunduğu karmaşık süreçte, uluslararası hukuk ve BM'nin temel değerleri daha da hayati hale gelmiştir. Bu kurumlara sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki durak: Suudi Arabistan

Toplantıda, Medeniyetler İttifakı'nın bir sonraki Küresel Forumu'nun Suudi Arabistan ev sahipliğinde yapılacağı açıklandı. Bağış, bu forumun geniş katılımla ve devletlerin üst düzey temsiliyle desteklenmesi gerektiğini belirterek toplantının önemine vurgu yaptı.