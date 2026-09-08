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BM, Libya'nın başkenti Trablus'ta Uluslarası Göç Örgütü ofisine düzenlenen baskını kınadı

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Birleşmiş Milletler (BM), Libya'nın başkenti Trablus'ta Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) bağlı bir ofise düzenlenen baskına tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'nın başkenti Trablus'ta Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) bağlı bir ofise düzenlenen baskına tepki gösterdi.

BM'nin Libya ofisinden yapılan açıklamada, IOM'un Trablus'taki bir hizmet merkezinde dün yaşanan olayların kınandığı belirtildi.

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, "BM ilgili makamların bu olaylara müdahale etmek, IOM merkezinde, özellikle merkez çalışanlarına ve insani yardım arayanlara yönelik saldırgan davranışlar da dahil olmak üzere, olayların koşullarını araştırmak için aldığı önlemleri takdirle karşılamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, BM'nin Libyalı yetkililerle işbirliği yapmaya hazır olduğu kaydedildi.

Libya makamlarından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medya paylaşımlarında, dün bir grup Libyalının Trablus'ta bir IOM merkezinin kapılarını kırarak ofise baskın düzenlediği, merkez çalışanlarına ve göçmenlere hakaret ettiklerini gösteren görüntüler??????? yer almıştı.

Kaynak: AA
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