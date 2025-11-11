BM, Kosova Misyonu'na Yeni Başkan Atadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Danimarkalı Peter N. Due'yu BM Kosova Misyonu (UNMIK) Başkanı ve Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurdu.

Atama hakkında, BM Genel Sekreterliği Sözcülüğünce yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün Danimarkalı Peter N. Due'nun Kosova'daki UNMIK Başkanı ve Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurdu." denildi.

Due'nun uluslararası barış ve güvenlik alanında 30 yıllık geniş kapsamlı deneyime sahip olduğu belirtilen açıklamada, Kasım 2021'den beri bu görevi yürüten Lübnanlı Caroline Ziadeh'e de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

UNMIK, geçici bir Kosova yönetimi sağlamak amacıyla görev yapıyor

BM Güvenlik Konseyinin 10 Haziran 1999 tarihli 1244 sayılı kararıyla kurulan UNMIK, Kosova halkının kapsamlı özerkliğe sahip olabileceği geçici bir Kosova yönetimi sağlamak amacıyla görev yapıyor.

Kosova'nın 2008'de bağımsızlık ilan etmesinin ardından ülkedeki güvenliğin, istikrarın ve insan haklarına saygının teşvik edilmesine odaklanacak şekilde görev tanımı değiştirilen UNMIK'in Kosova'da şu an çoğu sivil yaklaşık 350 personeli bulunuyor.

Kosova, ABD ve Türkiye dahil 108 ülke tarafından tanınıyor. Ancak komşusu Sırbistan, Kosova'yı kendi topraklarının bir parçası olarak görmeye devam ediyor.