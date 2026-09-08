BM Kadın Birimi, Gazze'de ateşkese rağmen haftada 6 kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğünü bildirdi

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze'de 246 kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğünü, bunun da haftada 6 kadın ve kız çocuğunun öldürülmesi anlamına geldiğini bildirdi.

UN Women Cenevre Ofisi Direktörü Sofia Calltorp, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında UN Women'ın Gazze'ye ilişkin raporunu paylaştı.

Gazze'de her 4 haneden 1'inin başında kadınların bulunduğu belirtilen raporda, "Bu da tahmini 86 bin 290 hane anlamına geliyor ve Ekim 2023 öncesi 9 haneden 1'i oranındaki oranın 2 katı." ifadesi kullanıldı.

İsrail saldırılarında 10 binlerce Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle aile reisliği yapan kadınların yiyecek ve barınma temini, insani yardım alma ve ailelerine bakma gibi kritik kararları tek başlarına vermek zorunda kaldığı kaydedilen raporda, bu durumun kadınların gelir, mülk, belge ve karar alma süreçlerine erişimini kısıtlayan eşitsizliklerle daha da ağırlaştığı vurgulandı.

Raporda, devam eden saldırıların insani yardıma erişimdeki kısıtlamaların ve güvenli su, gıda, hijyen malzemeleri ve hayat kurtarıcı hizmetlerdeki ciddi eksikliklerin Gazze'deki baskıları yoğunlaştırdığı vurgulandı.

Gazze'de başında kadınların olduğu ailelerin, başında erkeklerin olduğu ailelere göre daha büyük zorluklar yaşadığına işaret edilen raporda, "Kadınların baktığı hanelerin yüzde 68'i yeterli barınaktan yoksunken, erkek reisli hanelerin yüzde 55'i bu durumda." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, ateşkese rağmen Gazze'deki Filistinlilerin öldürülmeye devam edildiğinin altı çizilerek "Son verilere göre, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze'de 246 kadın ve kız çocuğu öldürüldü. Bu sayıya 137 kadın ve 109 kız çocuğu dahil olurken, Ekim 2025 ila Temmuz 2026 tarihlerinde her hafta 6 kadın ve kız çocuğunun öldürülmesi anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki ateşkesin tam olarak uygulanması çağrısında bulunulan raporda, uluslararası hukukun gözetilmesi ve ihlallerden sorumlu tutulmanın yanı sıra kadın ve kız çocuklarının korunması da talep edildi.

Kaynak: AA