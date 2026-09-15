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BM: İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırı ve hareket kısıtlamaları son 20 yılın zirvesinde

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Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), İsraillilerin işgal altında bulunan Batı Şeria'daki saldırı ve hareket kısıtlamalarının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirerek, kadınların şiddet ve tutuklanma korkusu yaşadığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), İsraillilerin işgal altında bulunan Batı Şeria'daki saldırı ve hareket kısıtlamalarının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirerek, kadınların şiddet ve tutuklanma korkusu yaşadığını vurguladı.

UN Women Cenevre Ofisi Direktörü Sofia Calltorp, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında UN Women'ın işgal altındaki Batı Şeria'ya ilişkin raporunu paylaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail askerlerinin saldırı ve hareket kısıtlamalarının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı vurgulanan raporda, kadınların şiddet ve tutuklanma korkusu yaşadığına dikkat çekildi.

" Batı Şeria'da yaklaşık 83 bin 200 hanenin kadınlar tarafından yönetildiği tahmin ediliyor"

Raporda, Batı Şeria genelinde kadınların ve kız çocuklarının her gün yaşadığı sıkıntılara işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Batı Şeria'da yaklaşık 83 bin 200 hanenin kadınlar tarafından yönetildiği (her 8 haneden 1'i) tahmin ediliyor. Bu rakamın gerçekte daha yüksek olması muhtemeldir. Burada 20 binden fazlası kadın ve kız çocuğu olmak üzere 41 bin 500'den fazla kişi yerinden edilmiştir."

İsraillilerin kurduğu kontrol noktalarının, Filistinli kadınların işe gitme, yardım alma, sağlık hizmetlerine erişme ve ailelerini güvenli bir yere taşıma süreçlerinde korku yaşamalarına ve zorluklarla karşılaşmalarına neden olduğu vurgulanan raporda, Batı Şeria'da hareketi engelleyen 925 kontrol noktası, bariyer ve hendekler bulunduğu ve bunun son 20 yılda kaydedilen en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Raporda, kadınların geçindirdiği hanelerin 4'te 1'inin hiçbir insani yardım almadığı, erkeklerin hane reisi olduğu evlerde ise bu oranın neredeyse yarısı kadar olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA
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